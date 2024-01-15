فأسُنا مستعدٌّ!!

في المسرح العالمي اليوم تُعرض فصول من الدراما الهزلية، وعلى شاشات التلفاز نشاهد أفلامًا من السينما المتحركة، بينما الحقيقة والواقع يفندان كل هذه الفصول وتلك الأفلام؛ لأن المُشاهد ارتفع سقفه التوعوي، وارتسمت له الكثير من الحقائق، وعرف مداخن الفساد، ومحرقة النزاهة، وفوهات الغدر، ولم تنطلِ عليه مثل هذه الخزعبلات السياسية، وذاك السعار المعدي!!