ولادة وتأسيس

عام 1139هجريًّا، الموافق 1727م، كان ميلاد دولة عظيمة بملوكها وقيادتها وشعبها، تمثلت في ولادة الدولة السعودية الأولى، التي لم تكن وليدة أو حفيدة لدولة سابقة؛ إنما أُسست على قوة وانطلاق، استمر إلى كيان الدولة السعودية الثالثة: المملكة العربية السعودية. وحين وُلدت دولة الأمن والأمان والقوة والسؤدد على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- سقاها بالدين والعدل والحكمة والإنصاف، وعليه كان طريقًا معبدًا ومستقيمًا، سار عليه أئمة وملوك الدولة السعودية إلى عهدنا اليوم في ظل حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- نحو دولة تنعم برؤية وطن طموح، ومجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، متمثلة برؤية الإلهام والريادة 2030.