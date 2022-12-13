مقالات

شارع الضغط والسكر..!!

ساير المنيعي
ساير المنيعي

- مالي أراك تحملُ هموم الأرض.. من أين جئت؟

- من شارع الضغط والسكر..!!

- شارع الضغط والسكر؟! وهل هناك شارع بهذا الاسم في الرياض؟!!

- نعم إنه شارع الهم والغم..!!

- يا رجل، عن أي شيء تتحدث؟!!

- أتحدث عن شارع الشيخ جابر.

- شارع الشيخ جابر..!! ما به؟!!

- هذا الشارع يا أخي الحبيب لغز محير من كثرة ما به من أمور تثير دهشة رواده، وغضبهم..!!

- وما أهم هذه الأمور؟ وهل لها حلول؟

- أمور كثيرة، يصعب سردها الآن، ولكنني سأُطلعك على بعض منها:

• الزحام الشديد وفي أغلب الأوقات.

• كثرة التحويلات.

• تغيير أنظمته باستمرار؛ فمن إشارات إلى دوارات، ثم إلى إشارات مرة أخرى، ثم إلى فتحات في منتصف الطريق للعودة.

• ضيق بعض المسارات في أجزاء منه؛ فمن أربعة مسارات يتحول إلى مسارين.. وهكذا.

• قلة وعي بعض مرتاديه، وتهورهم.

• إغلاق أجزاء منه في الأمطار بسبب سوء التصريف.

هذا فيض من غيض.. والقادم أمرُّ وأدهى..!!

- طيب.. وما الحل؟

- الحل سهل يسير -إن أرادوا- بل هناك حلول، منها:

• يتحول إلى طريق سريع على غرار طريق الملك فهد مثلاً.

• يُربط طريق الصحابة شماله بجنوبه بعمل جسر فوق طريق الدمام.

• يُربط طريق الحسن بن حسين شماله بجنوبه بعمل جسر فوق طريق الدمام.

• تُغلق فتحات الرجوع إلى الخلف الموجودة على امتداده، ويُفتح أكثر من دوار كتقاطعه مع شارع البلقاء، وتقاطعه مع طريق الإمام، وتقاطعه مع شارع الأمير بندر بن عبدالعزيز.

• تُضاف له مسارات أخرى؛ لتزداد طاقته الاستيعابية.

وهذه كحلول مؤقتة حتى يتحول إلى طريق سريع.

- حلول رائعة ومنطقية، فلماذا لا يُعمل بها..؟!!

أدرك "شهريار" الصباح..!!!

ساير المنيعي
السكر
الضغط

Related Stories

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org