شارع الضغط والسكر..!!

• تُغلق فتحات الرجوع إلى الخلف الموجودة على امتداده، ويُفتح أكثر من دوار كتقاطعه مع شارع البلقاء، وتقاطعه مع طريق الإمام، وتقاطعه مع شارع الأمير بندر بن عبدالعزيز.