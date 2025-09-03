الخدر العاطفي.. برود مؤقت

وبعد كل هذه الصور، يبقى السؤال الطبيعي.. ما الذي يجعل الإنسان يفقد تواصله مع مشاعره إلى هذا الحد؟ الحقيقة أن الخدر العاطفي لا يأتي من فراغ، بل هو نتيجة تراكمات تثقل النفس. الضغوط اليومية المستمرة، سواء في العمل أو في البيت، قد تضع الجهاز النفسي تحت ضغط هائل، فيلجأ العقل إلى إطفاء المشاعر كوسيلة للبقاء. وفي أحيان أخرى، تأتي الصدمات المفاجئة كالفقد أو الخلافات العميقة، فتترك الإنسان في حالة تجمّد عاطفي يعجز فيها عن الاستجابة لما حوله. كما أن الاكتئاب والقلق يُعدان من أبرز الأسباب، حيث يرافقهما فقدان القدرة على التفاعل مع اللحظات السعيدة أو الحزينة. وحتى الإرهاق الجسدي والنفسي معًا، مثل قلة النوم والإجهاد الطويل، يزيد من احتمالية الانفصال عن المشاعر، فيمضي المرء في يومه بملامح ثابتة وقلب غائب.