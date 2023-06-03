ما بين الزيادة السكانية وانخفاض العدد..!!

كانت نتائج تعداد السكان لعام 2022م، التي أعلنتها هيئة الإحصاء في المملكة العربية السعودية الأسبوع المنصرم، محط أنظار الكثير من القراء، الكُتَّاب، الاقتصاديين والمغردين.. وتفاوتت الآراء والتساؤلات ما بين المقارنة مع التعداد السابق لعدد المواطنين السعوديين، والنقص البسيط في التعداد الأخير، ونسبة أعمار الشباب، فضلاً عن تقارب نسبة الذكور والإناث، ووصول الكثير من الشباب والشابات لعمر الثلاثين دون زواج، إضافة إلى وجود خلل في التوازن بين عدد السعوديين والمقيمين.. كل تلك التساؤلات إيجابية في ظل الشفافية التي انتهجتها هيئة الإحصاء، وكان لزامًا عليها أن تظهر الحقيقة كما هي، وأن الكثير من الأرقام والنسب تحت الدراسة، التخطيط، البحث، التقصي والمعالجة، ولكنها تحتاج لوقت ليس بالقصير.