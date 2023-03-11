الإعلام الذي نريد يا معالي الوزير

في عالم الإعلام اليوم، تهيمن مؤسسات غربية عريقة على الساحة، مثل محطة CNN، بينما تتراجع محطات أخرى وتغيب عن الساحة، مثل هيئة الإذاعة البريطانية بالعربية أو إذاعة صوت أمريكا. ومن الحقائق التي لا يمكن تجاهلها أن الإعلام غالبًا ما يكون سلاح الدول القوية والمنتصرة، كما أن الإعلام في الدول الغربية يهتم بالقضايا التي تمس الحياة المباشرة لمواطني تلك الدول، لذلك فإن التغطية الإخبارية للتطورات في الدول الفقيرة ودول العالم الثالث تكون ثانوية أو شبه منعدمة، حتى أن حادث إطلاق نار على مدرسة في إحدى الولايات الأمريكية كانت له الأولوية على الزلازل في تركيا وسوريا التي راح ضحيتها أكثر من 50 ألفاً.