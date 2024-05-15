الأب يسبُّ والأم تشتم والطفل يُقلِّد!!

يبدأ الإنسان حياته بمشاهدة وملاحظة ما يحدث في بيئته الصغيرة، وهي أسرته. يسمع الكلمات والعبارات، ويراقب التصرفات والسلوكيات، ثم يُخزِّن في عقله كل ما يشاهد، وتبدأ بعد ذلك عملية التقليد وممارسة ما يشاهد من أفعال لأفراد هذه البيئة.