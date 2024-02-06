 سلاحنا من صنع أيدينا

الترويج لهذا القطاع المهم استراتيجيًّا، والواعد اقتصاديًّا، يتطلب دمجًا مع المجتمع، والحضور في عمق الحراك الإعلامي بالوصول للتلميذ في مدرسته، والطالب في جامعته، والسيدة في منزلها وعملها، والرجل في محيطه؛ ليُحدث زخمًا وطنيًّا متواصلاً، يرفع الآمال في التخصص الدقيق في هذا المجال، واستقطاب المبدعين في ابتكار أسلحة جديدة، وتوظيفها في الاكتفاء الذاتي السعودي.