الصراعات الأبدية بين الإيجابية والسلبية...

●ثانياً: يقول جون جوردن صاحب كتاب "حافلة الطاقة📕":

الخوف يقول إن المستقبل سلبي، والإيمان يقول إن المستقبل إيجابي، وكلاهما لم يحدث بعد!

فلماذا لا نختار المستقبل الإيجابي؟

لماذا لا نختار أن نؤمن بأن أفضل أيامنا لا تزال أمامنا وليست خلفنا؟!