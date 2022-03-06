مطاعم الشوارع والترويج السياحي

أما لدينا فكما أعرف لا يوجد موقع مخصص لمثل تلك الأنشطة، على الأقل في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام التي تحظى بنِسَب سائحين كبيرة جدًّا؛ ولذلك من الأهمية عمل مواقع لمثل تلك الأنشطة، يتم خلالها عمل أكلات شعبية، مثل الأرز والقرصان والمرقوق والسمبوسة واللقيمات وغيرها من أكلات، حسب كل منطقة.. وسنحقق من ذلك مزايا عدة، منها: التعريف بثقافتنا الغذائية لشعوب العالم التي تزورنا، أيضًا ستشكل تلك المطاعم نقطة جذب وترويج سياحي، سواء للزائرين أو للقنوات الفضائية التي ترغب في عمل برامج عن السعودية، كما أنها ستكسر حاجز سيطرة الأكلات السريعة التي يُقبل عليها الناس بسبب رخص أسعارها نظرًا إلى أن تلك المطاعم تتقارب في أسعارها مع المطاعم السريعة.