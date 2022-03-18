لماذا تتعثَّر المشروعات؟

لم يعد تأخُّر تنفيذ مشاريع الطائف بغريب لدى سكانها؛ فقد تعوَّدوا على ذلك؛ ويحدوهم الأمل في أن الفرج سيأتي يومًا ما، ولكن الأمر استمرَّ، بل إنه ازداد سوءًا، خاصة في خدمات الطرق، سواء ما كان منها تابعًا للأمانة، أو لإدارة الطرق، فهل من المعقول أن يستمر تأخُّر تنفيذ الطريق الدائري لأكثر من عشر سنوات؟! بل إن العمل فيه أصبح متوقفًا دون معرفة الأسباب! كما أن هناك مشاريع داخل المدينة بعد أن بدأ العمل بها توقفت؛ ففي شارع الملك خالد –مثلاً- أُعلن إقامة جسر في تقاطع شارع الملك خالد مع شارع خالد بن الوليد، وبعد أن تم تنفيذ التحويلات لبدء المشروع من الشركة المنفِّذة توقَّف العمل فيه، وأصبح الموقع يُشكِّل إزعاجًا للعابرين؛ لما يسببه من اختناق مروري بعد أن تم إلغاء الإشارة المرورية فيه. وعلى الشارع نفسه أُقيمت أكتاف جسر للمشاة، تربط بين حي السحيلي وحي البيعة أمام (تيرا مول)، منذ ما يقارب العام، ولم يتم استكمال العمل فيها، بل إن المشروع توقف تمامًا رغم ما يشهده الشارع من حوادث تصادم بسبب المطبات الاصطناعية، إلى جانب حالات الدهس للعابرين بين الحيَّيْن.