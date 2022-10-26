الصيدليات لا توفِّر الدواء..!

التأخُّر في صرف الدواء للمريض لا يمكن تحمُّله ولو لساعات بسيطة، وينبغي أن تقوم وزارة الصحة بمعالجة انقطاع الأدوية بشكل عاجل؛ حتى لا تكون سببًا في حرمان المواطن السعودي من أهم ما يتميز به في هذا البلد المعطاء!!