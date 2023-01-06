عالمية "رونالدو" لا تكفي..!!

الكثير من الرياضيين الإعلاميين والمشجعين ومقدمي البرامج الرياضية ومنسوبي الأندية من لاعبين ومدربين وإداريين يرون أن صفقة نادي النصر مع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو ستعود بالفائدة الكبرى على الدوري السعودي؛ ما يجعله أكثر اهتمامًا ومتابعة عالمية؛ وذلك لما يملكه اللاعب من عشاق ومحبين وجماهير على سطح الأرض، وكذلك على مستوى ارتفاع معدل الحماس وحدّة تنافس الأندية حين تقابل النصر، ورفع مستوى اللاعبين، سواء زملاؤه في الفريق، أو لاعبو الخصوم؛ ليقدموا كل ما لديهم، والعمل على الظهور بمستويات مغايرة..!!
مثل هذه الصفقات لا تقتصر قيمتها على المبالغ المالية وحسب؛ بل كذلك القيمة السوقية والمعنوية والإعلامية، والعوائد الإعلانية التي ستعود على نادي النصر؛ ليصبح واحدًا من أغنى الأندية العالمية متى توافرت الأدوات الاحترافية والاستثمارية في النادي للاستفادة من وجود لاعب بهذا الحجم العالمي في ظل ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم حكومي سخي، وتسهيلات كبيرة؛ للرفع من مستوى التنافس بين الأندية؛ لتعود الفائدة على المنتخبات الوطنية، وصقل المواهب واحترافهم لدى الأندية العالمية خارجيًّا في المستقبل..!!
صفقة النصر مع "الدون" تحتاج لفريق عمل متكامل داخل النادي؛ لمتابعة أدق التفاصيل، ودراسة الخطوات والجدوى الاقتصادية التي يمكن الاستفادة منها خلال مدة العقد البالغة سنتين ونصف السنة؛ لكسب عوائد مادية، تنعش خزانة النادي، لا الارتهان للسمعة والشــهرة، والبحث عن الشعبية والمتابعة التي سيجنيها الفريق في قادم الأيام من مشاركة اللاعب، أو الوقوف على متابعة تزايُد حساب النادي من المتابعين، أو التغريد والهاشتاقات في تويتر، وحسب، بل حتى عالمية اللاعب وحدها لا تكفي ما لم يكن هناك فريق عمل يعمل في النصر على مدار الساعة..!!
نحن الرياضيين السعوديين نتمنى للنصر الاستفادة من وجود هذا اللاعب، الأسطورة المدجج بتاريخ من الالقاب العالمية والدولية؛ وهو ما يجعل التوقيع معه وضمه لصفوف العالمي صفقة من الوزن الثقيل، والثقيل جدًّا، ولن تتكرر في الملاعب المحلية والعربية والآسيوية على مدى عقود من الزمن؛ ومن هنا سيكون لدينا ذات الشغف والأمل والرغبة كما هم عشاقه في استفادة النصر السعودي في المحافل الآسيوية، ومنافساته الخارجية..!!