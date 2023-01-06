عالمية "رونالدو" لا تكفي..!!

صفقة النصر مع "الدون" تحتاج لفريق عمل متكامل داخل النادي؛ لمتابعة أدق التفاصيل، ودراسة الخطوات والجدوى الاقتصادية التي يمكن الاستفادة منها خلال مدة العقد البالغة سنتين ونصف السنة؛ لكسب عوائد مادية، تنعش خزانة النادي، لا الارتهان للسمعة والشــهرة، والبحث عن الشعبية والمتابعة التي سيجنيها الفريق في قادم الأيام من مشاركة اللاعب، أو الوقوف على متابعة تزايُد حساب النادي من المتابعين، أو التغريد والهاشتاقات في تويتر، وحسب، بل حتى عالمية اللاعب وحدها لا تكفي ما لم يكن هناك فريق عمل يعمل في النصر على مدار الساعة..!!