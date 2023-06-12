"يا مسهل اللعب على المخيلة!.."

ومن هنا فما قد يراه الصندوق العقاري -من وجهة نظره- سهلاً ومريحًا من خلال مدة 3 سنوات يجده المستفيدون على العكس تمامًا، وعلى وجه الخصوص بالسنوات الثلاث الأخيرة، التي لو قسنا عليها مثلاً لوجدناها قد شهدت تغيرات عدة، أسهمت في تعطل وتيرة البناء، لعل من أبرزها ما طرأ على أسعار الحديد ومواد البناء من ارتفاعات هائلة بالعام الماضي، وتحديدًا مع بدء الحرب الروسية-الأوكرانية، وهو أمر لا يخفى على أحد إلا ربما على الصندوق العقاري نفسه. وقبل ذلك -أي بالعام الذي سبقه- كانت تداعيات كورونا وقيودها لا تزال تضرب بأطنابها على العالم أجمع. هذا بخلاف دخول اشتراطات الكود الجديدة المكلفة على الخط في الفترة ذاتها. كل ذلك ألقى بظلاله، وأجبر الكثيرين على تأجيل البدء بالبناء، بل إن مبلغ القرض (الـ 500 ألف ريال) لم يعد كافيًا حاليًا لبناء دور واحد على الأقل. ثم بعد كل هذا يجد من تهيأت له الظروف المناسبة لبدء البناء بالعام الحالي نفسه قد أصبح في العام الأخير للمهلة؛ وهو ما يجعله مهدَّدًا حاليًا بإيقاف الدعم. وقد أصبح الأمر الآن هاجسًا وكابوسًا مرعبًا ومزعجًا، يطارد الكثيرين، ويجعلهم يطالبون بسرعة تدخُّل الجهات المعنية، والنظر بعين الإنصاف والمساعدة، وإيجاد مخرج لذلك الشرط المجحف، سواء بنقضه أو بتمديده على الأقل.