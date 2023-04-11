انتصار المملكة والعالم لإرادة الشعب اليمني

في الماضي، كان المفاوض الحوثي يشارك في المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة ومبعوثوها أو بعض الدول الخليجية؛ للمساومة من أجل تحقيق ما يستطيعون من المكاسب وتقديم القليل من التنازلات. وكانوا يُصِرّون على فرض شروطهم المسبقة التي تمسكوا بها، وهي ما أطلقوا عليه "إغلاق الملف الإنساني"؛ أي رفع جميع القيود المفروضة على حركة المرور من وإلى مطار صنعاء وميناء الحديدة، ودفع رواتب جميع موظفي الدولة؛ بما في ذلك الأجهزة العسكرية والأمنية في اليمن وفي المناطق التي يسيطرون عليها؛ بل وصل بهم الحد إلى مطالبة المملكة بوقف دعم الحكومة الشرعية عسكريًّا وسياسيًّا كثمن لإنهاء الحرب التي كانوا هم من تسبب بها من خلال الاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة بدلًا من الاحتكام للعبة الديمقراطية.