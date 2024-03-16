مَن هم خلف الجدران!!

لا ننسَ أن مساعدة الغير عمل إنساني قبل كل شيء، وأن التعاون هو الشيء الوحيد القادر على إنقاذ البشرية. وحينما يرى مَن يعيشون بين ظهرانينا الأُسر يطبخون ما لذ وطاب، ويشمون روائح الطبيخ، ويتذكرون أهاليهم وهم في غربة ونحن بجوارهم لا نستطيع أن نقدم لهم شيئًا، فأعتقد أن من يطالب بإلغاء هذه السفر وتلك الموائد الرمضانية قد خانته المعرفة، وخذلته الأصوات المطالبة بذلك!!