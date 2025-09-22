الوطن… الحكاية الكبرى

لكن، رغم أن المعنى النفسي عميق، يظل الوطن في النهاية قصصاً شخصية متفرقة تلتقي في صورة واحدة. هو الذكريات للأب الذي عاش التحولات، وهو الأمان للأم التي ترى مستقبل أبنائها، وهو الفرصة للشاب الذي يفتّش عن طريقه، وهو الامتداد العميق للطفل الذي يحفظ اسمه قبل أن يتقن الكلام. هذه القصص المختلفة تتقاطع جميعها عند نقطة واحدة: الوطن الذي يجمعنا مهما اختلفت أدوارنا وأحلامنا.