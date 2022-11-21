محمد بن سلمان.. العالم يثق بك لإسعاده

في هذا العالم المضطرب، تخيم أجواء من عدم اليقين بسبب صعوبة توقع ما سيحمله المستقبل من مفاجآت. لقد أصبح سكان هذا العالم محشورين في قارب هش تتفاذفه الأمواج العاتية؛ بينما شاطئ النجاة يبدو بعيدًا، وسيكون الغرق هو المصير المحتوم ما لم تَحدث معجزة. إنه عالم وحشي لا يرحم، محكوم بالنزعات الفردية الموغلة في الأنانية والإقصاء وصراع المصالح وسياسات "أنا ومن بعدي الطوفان". صحيح أن هذه كانت هذه سنة الحياة منذ وجود الإنسان على هذه الأرض؛ لكنها بلغت في عصرنا الحالي حدًّا لا يطاق، يأكل فيه القوي الضعيف بلا رحمة. إنها سياسات "الأسماك الكبيرة تأكل الأسماك الصغيرة" في نهم لا ينتهي.