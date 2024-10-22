هل نحتاج إلى مؤسسة رائدة في تعزيز الصحة..؟

ولا أخفيكم أنني أعجبت بهذه الفكرة، لكن لم أؤمن بها كثيرًا؛ كونها لن تجد الدعم والتأييد الكافي من القطاعات المعنية، وستواجه العديد من الصعوبات في التمويل، وتزاحُم أولويات القطاعات المعنية، إلى أن اطلعتُ على مقولة لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان –رعاه الله-، يقول فيها: "نحن ننظر إلى القطاع غير الربحي على أنه قطاع مهم في دعم مسيرة التعليم، ومسيرة الثقافة، وفي قطاع الصحة، وفي القطاع البحثي، وسنعتمد على القطاع غير الربحي بشكل رئيسي جدًّا". وهنا أيقنت أنه لنجاح هذه المؤسسة لا بد أن يكون لها ارتباط عالي المستوى بأحد القيادات العليا؛ لإعطائها الدعم والصلاحية والتأييد السياسي، والنفوذ الإيجابي، الذي يتجاوز بيروقراطية وروتين بعض القطاعات الحكومية.