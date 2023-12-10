صديق السلام.. البيئة والنماء

وبعيدًا عن تشخيصات الداء، وكتابة الدواء، إلا أننا بمحض إرادة غيرنا نعيش في مكب السياسات المؤدلجة، والمشاريع المرسومة، والديانات المتناقضة المختلفة.. وكل ذلك يرسم خارطة العالم الاستراتيجية دون مشاركة من الجميع، وكأنها لوحة فنان، والفَرق بينهما أن الفنان أبدع، وكثيرًا من الساسة ابتدعوا وسقطوا!!