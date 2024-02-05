** يتغنى بعض الشعراء بالقيم ومكارم الأخلاق، ويُحمد لهم ذلك؛ فالكلمة المسؤولة، شعرًا كانت أو نثرًا، لها صداها عند المتلقي، ويتأكد الأثر بانعكاس ذلك سلوكًا في تعاملات أصحابها، لكنك عندما تنظر في أفعال هذا البعض تتجلى لك الألوان، ويخفت، وربما يختفي التغني! لأن الجمال لا يعد شيئًا في حالة انفصاله عن شعورنا، كما يرى (كانت)، بل يفترض تعادل الرائي والمرئي، أو على الأقل تناسبهما حتى يمكن رؤية الجمال، كما هي فلسفة أفلاطون.