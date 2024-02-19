مَنْ غيَّب الإعلام عن منجزات الوطن؟

وللتدليل على أهمية نشر هذه النشاطات والمشروعات التنموية وتوثيقها، من خلال وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، لنعمل بحثًا من خلال محركات البحث والأرشيفات الإخبارية عن أخبار وتقارير صحفية، نُشرت في "واس" مثلاً قبل سنوات عدة، وسنجدها بسهولة وسرعة، وفيها معلومات دقيقة وموثقة بالصور، ولكن عندما نبحث عن أنشطة ومشروعات حديثة (لا أتحدث عن الكبيرة والمعروفة) لا نجد لها أي معلومة أو توثيق؛ والسبب يعود إلى أن الشركة الإعلامية التي تعاقدت معها "الوزارة الفلانية" لم تهتم بهذا التوثيق والنشر من خلال وسائل الإعلام الرسمية، مثل "واس" والتلفزيون الرسمي، بل اكتفت بنشر صورة هنا، أو مقطع صغير، لا يحوي أي معلومة في "سناب" أو "إنستقرام" مثلاً، وينتهي الأمر عند هذا الحد؛ وبالتالي تختفي المعلومة أو الخبر المهم عن الإنجاز التنموي أو المشروع المهم خلال 24 ساعة فقط.