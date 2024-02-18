على هامش المنتدى العالمي للمدن الذكية: الأمن العام يرفع مستوى الإنجاز

بداية لا بد من الإشارة إلى ما تفضل به معالي الفريق محمد بن عبدالله البسامي؛ مدير الأمن العام المكرّم، حيث أتى في مشاركته في فعاليات المنتدى، إلى كيفية منهجية عمل الأمن العام، وأن عملية توظيف التقنية أصبحت خياراً لا بد منه، ونحن نمضي قدماً نحو المستقبل، وأن التطور التقني التكنولوجي؛ حيث يستخدم في المجال الصحيح وبالأسلوب الصحيح، يسهم -بشكلٍ فعّال وأساسي- في تفعيل مفهوم المدن الذكية، الذي بدوره تتم الاستفادة منه في أعمال وخدمات وتحقيق الأهداف العامة للأمن العام، حيث تكون هناك مخرجاتٌ؛ كخفض معدلات الجريمة، وزيادة مستوى تحسُّن زمن الاستجابة والكفاءة في العمل والتشغيل، والوصول الى نقطة توافق بين الأنظمة الأمنية في المملكة والمدينة الذكية الواحدة، مما ينتج عنه بطبيعة الحال تفاعلٌ وتشاركٌ مجتمعي بشكلٍ إيجابي، ورفع مستويات التواصل والتفاعل بين أفراد المجتمع الواحد وبين أفراد الأمن العام، كما سينتج عنه مزيدٌ من التحليلات والتسهيل المباشر في عملية صناعة القرار واتخاذه.