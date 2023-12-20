في ضيافة مرور الرياض

خلية النحل التي تعمل بها إدارة المرور والسير في الرياض، ومنذ الاطلاع الأوليّ، تَعرِفُ أنهم يعملون جميعًا وفق خطة ممنهجة ومرسومة، وأنهم جميعًا لديهم مرجعيات في العمل، سواء من الناحية التنظيمية والرقابية أو التطويرية، وهذا يؤكد أن ما شهدته في مرور الرياض، ينطبق على كافة إدارات المرور في المملكة، ويؤكد أن هناك رجلًا يقف خلفهم جميعًا دعمًا ومساندًا، وهم مدير عام المرور في الأمن العام، الذي أيضًا بدوره يقف على مساندة كبيرة من مدير الأمن العام، وجميعهم ينهلون من منبع واحد هو سمو وزير الداخلية، ويعملون وفق منهجية الرؤية 2030، ليكونوا جميعًا على قلب رجل واحد اسمه محمد بن سلمان، لرجالات الرؤية بقيادة فارسها وعرابها.