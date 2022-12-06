الشكوى أولًا.. ولا عزاء للأطباء

هاتفني ممتعضًا يشكو ما يلاقيه من غياب كلمة "شكرًا" -حسب تعبيره- من المرضى، قائلًا إنه يفتقدها بعد أن كان يسمعها مرارًا وتكرارًا أيام الدراسة والتدريب في بلاد الفرنجة، فشلت محاولاتي لتهدئته وكتمان ضحكتي التي انطلقت مدوية لتزيد من غيظه، وقبل أن ننهي المكالمة اتفقنا على لقاء في اليوم التالي للفضفضة.