الظن بالله أو ما يُطلِق عليه علماء النفس (طاقة الجذب) هو طاقة تنبع من تفكير الشخص، ويصدقها العقل، ثم تستقر في القلب؛ لتترجمها الجوارح بالأفعال والأقوال. والظن بالله يأتي بوجهين، وللأسف في الغالب يكون بوجهه السيئ الذي هو عادة للنفس البشرية؛ والدليل قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ...}. وهنا دعانا الله سبحانه وتعالى لاجتناب كثير من الظن، وهو السيئ. ولم يدعُنا لاجتناب كل الظن؛ لأن فيه مصطلحًا عظيمًا، قليل منا الذي يعرف استخدامه، هو حُسن الظن بالله.