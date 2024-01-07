السياحة في مملكتنا.. إنجازات لافتة ومستقبل مشرق
يستحوذ قطاع السياحة في السعودية على اهتمام كبير من جانب القطاعَيْن العام والخاص؛ وذلك لما للسياحة من دور كبير، من حيث الترفيه، ودعم الاقتصاد الوطني؛ إذ تُعدُّ رافدًا مهمًّا من روافد التنمية.
وما يلفت الانتباه أنه خلال السنوات الثلاث الماضية أستطاع قطاع السياحة في مملكتنا -بفضل من الله أولًا، ثم بفضل التخطيط العلمي السليم من قيادتنا الحكيمة- أن يحقق إنجازات لافتة؛ تدل على أن هذا القطاع له مستقبل زاهر ومشرق، وأن السعودية تخطو خطوات سريعة نحو التحوُّل؛ لتكون إحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية.
وما يؤكد ذلك أن السعودية حققت رقمًا قياسيًّا جديدًا في إنفاق الزوَّار والسياح القادمين من الخارج؛ إذ أشارت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي إلى أن إجمالي إنفاق الزوَّار بلغ أكثر من 100 مليار ريال، وذلك خلال الأشهُر التسعة الماضية من العام الماضي 2023.
علاوة على ذلك، فقد حققت السعودية إنجازًا عالميًّا جديدًا في مجال قطاع السياحة، تَمثَّل في تصدُّرها دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2023، إضافة إلى أن السعودية جاءت أيضًا في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًّا في العالم عام 2023.
وكل هذه الإنجازات اللافتة تضاف إلى إنجازات السياحة الداخلية.
وقد تزامنت هذه الإنجازات مع إعلان صندوق التنمية السياحي إطلاق مركز "نمو السياحة" TDF Grow مستهدفًا دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، إلى جانب دفع عجلة الابتكار، وتوفير البيئة المناسبة الملائمة لرواد الأعمال، ومساعدتهم على تأسيس منشآت سياحية، تعمل على دفع عجلة السياحة الداخلية.
ولعل المتابعين للتطور الكبير الذي شهدته السعودية في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لا يستغرب مثل هذه الإنجازات العديدة، ولاسيما مع التطور الكبير الذي ظل يشهده اقتصادنا الوطني حتى أصبح الأسرع نموًّا على مستوى دول مجموعة العشرين، إضافة إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%.
هذه الإنجازات والإشراقات تزيد من الاطمئنان والأمن والأمان في نفوس المواطنين كافة، كما نتوقع مزيدًا من التطور والإنجازات في ظل حكومتنا الحكيمة التي جعلت الاهتمام بالمواطن والوطن في مقدمة أولوياتها.