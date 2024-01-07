السياحة في مملكتنا.. إنجازات لافتة ومستقبل مشرق

علاوة على ذلك، فقد حققت السعودية إنجازًا عالميًّا جديدًا في مجال قطاع السياحة، تَمثَّل في تصدُّرها دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2023، إضافة إلى أن السعودية جاءت أيضًا في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًّا في العالم عام 2023.