إدارة التغيير.. من القشور إلى الجذور!!

والتغيير في المنظمات له أنواعه واستراتيجياته، ويبدأ بتغيير محدود في المنظمة، وينتهي بما يسمى بالتغيير التحولي (Transformational Change)، وهو تحول جذري وجوهري في المنظمة، يستهدف معظم استراتيجياتها وأهدافها وسياساتها وأنظمتها وبرامجها، وهو ما نشهده في برامج التحول الوطني في رؤية 2030 الطموحة، التي يقودها، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -وفقهما الله-، برؤية منهجية علمية احترافية، متشبعة بالإلهام والشغف.. لِم لا؟ وهو صاحب مقولة: "نحن نملك كل العوامل التي تمكننا من تحقيق أهدافنا معًا، ولا عذر لأحد منا في أن نبقى في مكاننا، أو أن نتراجع لا قدر الله".