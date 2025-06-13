الرافعي يشوي العقاد ..!

إن الكريم لا يحسن به أن يكون سفيهًا فيجب أن يتخذ له من يسافه عنه إذا شتم، فلم يروا أكفأ من العقّاد وقاحة وجه وبذاءة لسان وموت ضمير وحمقًا أكبر من الحمق الإنساني».!