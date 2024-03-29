عِدَاء مِمَّنْ يَنْطِقُونَ بِأَلْسِنَتِنا..!!

ابنتي دكتورة طب، تسكن في هذه العمارة وحدها، ورغبت أنْ تكون لي صديقًا لكي أطمئن عليها، وأستأنس بمعرفتك. فأعجبني منطوقه وسيرته وثقافته؛ فاستضفته في بيتي، ودار بيني وبينه حوار طويل، فما كان منه إلا أنْ اتَّصل بابنه في دولته ليُخبره بمعرفتهُ بي، وسروره منِّي، وسمعته يقول لابنه: وجدتُ هذا الرَّجل السعودي الشهم من سكان العمارة التي تقطنها أختك، استضافني في شقَّته بوجه بشوش وانفتاح ذهني أذهلني على غير ما كُنَّا نعرف عن السعوديين من الانغلاق الفكري، وعدم تقبُّلهم للغير.