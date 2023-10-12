العادات (1)

إن العادات في حقيقتها لا تختفي، ولكن تُشفر في تراكيب المخ "العقل اللاواعي، أو العقل الباطن"، وهي ميزة هائلة لنا، وإلا لوجدنا صعوبة فائقة في التعلم؛ مثلًا تعلم القيادة من جديد بعد التوقف عنها لفترة من الزمن، هذا ينطبق أيضًا على كل ما نقوم به في حياتنا، وتكمن المشكلة في أن المخ "العقل الباطن" لا يستطيع أن يُفرق بين العادات الجيدة والسيئة، وهذا ما تحدّث عنه المؤلف الأمريكي "جوزيف ميرفي" في كتابه "قوة عقلك الباطن"، وهكذا إن كانت لديك عادة سيئة فسوف تظلّ كامنة في مخّك تنتظر الدليل والجائزة المناسبة؛ لذلك يعاني على سبيل المثال أولئك المدخنون في التخلص من هذه العادة السيئة، ويعود الكثير منهم حتى بعد إقلاعهم عنه لفترة طويلة؛ وذلك لأنها لا زالت موجودة في أدمغتهم، لكن ما يميز العقل الباطن هو أنه قوي جدًّا، يتذكّر كل شيء، يتبنّى الفكرة ويصدقها ويعتمدها ويؤثر بها على شخصك؛ لذلك تتحدّث كُتب تطوير الذات بإجماع على ترديد الكلمات الإيجابية باستمرار؛ كقولك لنفسك مثلًا: "أنا ذكي"، أو أي عبارة كانت حتى لو كنت غير مؤمن بها، المهم تكرارها، وسيتم تخزينها في عقلك الباطن "اللاواعي"، وستتغير بها حياتك، الأمر ذاته سيحدث عند تكرار عبارات التشاؤم والحُزن؛ لذلك قد يُسعدك وقد يكون سبب تعاستك.