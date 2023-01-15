المملكة تمسح دموع السياميين

وتكمن صعوبة تلك العمليات في أن معظمها يهدف إلى فصل توائم يلتصقون في مناطق حساسة من الجسد، مثل الرأس أو الصدر أو الحوض؛ ما يعيق حركة كلا الطفلين، ويكون مصيرهما في غالب الأحيان هو الموت.. لكن لأن الإرادة السعودية لا تعرف الاستسلام، ولا توجد في قاموسها مفردة المستحيل، فقد اهتمت السعودية بتأهيل عدد من كوادرها الطبية المتميزة في هذا المجال؛ فنالوا أعلى الشهادات من أرفع الجامعات العلمية المتخصصة في هذا المجال العلمي الدقيق؛ لذلك فإن النجاح الفائق الذي تحقق منذ إجراء أول عملية في الحادي والثلاثين من أغسطس 1990 كان نتيجة طبيعية لهذا التخطيط الدقيق المحكم؛ إذ قام الفريق الطبي السعودي، بتشجيع ودعم مباشر من القيادة السياسية، بإجراء 54 عملية ناجحة حتى الآن. ولا يتم الاكتفاء بفصل الأطفال، بل تبدأ عملية تأهيلهم للاندماج من جديد في الحياة بصورة طبيعية.