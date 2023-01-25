العالم ينظر باتجاهنا

وبغض النظر عن النجاح الباهر الذي حققته الهيئة في رسم صورة ذهنية عن المملكة العربية السعودية، لكن ما يجعلني أشعر بالفخر أكثر هو خير السعودية الذي عمَّ العالم؛ فلم تخص جنسية دون أخرى، ولم تستضف أناسًا دون آخرين.. ما يميز المهرجانات السعودية أنها لم تشح على أحد باستضافة، ولم تبخل على أحد بدعوة..