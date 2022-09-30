صلاة الظهر في المدارس..!!

إن من أهم ما يشغل المعلمين والطلاب هو تنظيم الوقت والزمن الدراسي، وما يترتب على ذلك من التزامات أسرية واجتماعية عديدة، ابتداء بالحضور وموعد الانصراف بدلاً مما هو معمول به حاليًا.. فليس من المعقول أن تكون مدرستان في الحي ذاته، وبالمرحلة نفسها، ويكون وقت الانصراف مختلفًا عن بعضهما! كما أن وقت الانصراف أحيانًا يتزامن مع وقت صلاة الظهر؛ وهو ما يفوِّت على أولياء الأمور اللحاق بها في المسجد..!!