لماذا تسعى السعودية إلى إدراج قطاعاتها ومنتجاتها في "اليونسكو"؟

من أهم أحد الأسباب وراء رغبة السعودية في الانضمام إلى قوائم اليونسكو هو حماية هذا التراث وتعزيزه. عندما يتم إدراج عنصر ثقافي مُعيَّن ضمن قائمة التراث العالمي أو الثقافي غير المادي لليونسكو، يتم توفير دعم دولي للحفاظ عليه. وهذا يعزز من جهود السعودية في حماية فنونها التراثية وصناعاتها التقليدية من الاندثار، مثل الحِرف اليدوية التقليدية، العمارة النجدية القديمة والنقوش الحجرية.