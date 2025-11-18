مفاتيح تمكين الشباب في السوق السعودي

وخلاصة القول أن دعم المشاريع الجديدة والناشئة ليس مجرد سياسة اقتصادية، بل هو استثمار في عقول الشباب الذين يشكلون أكثر من 60% من المجتمع السعودي. ومع استمرار الدولة في توفير بيئة محفزة، وتمويل مبتكر، وأنظمة مرنة، فإن المستقبل السعودي يبدو مهيأً لأن يصبح مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في الشرق الأوسط، بما يساهم في تنويع الاقتصاد ويزيد من مساهمة القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وهو هدف محوري ضمن الأهداف الطموحة لرؤية 2030.