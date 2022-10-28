الكفيف والتجارة الإلكترونية...!

من أعمدة الحياة، ومن أسس التعايش بين الناس منذ قديم الزمان، وإلى اليوم.. التجارة، باختلاف أنواعها. وبناء على التطور السريع الذي يشهده العالم في جميع النواحي فإن التطوُّر من ناحية التجارة تطوُّر ملحوظ واضح، بل التغيرات الجذرية التي طرأت على التجارة كثيرة وواضحة، منها: الانتقال الجزئي للتجارة الإلكترونية؛ فأصبحنا نلحظ بشكل واضح جدًّا أن المتاجر الإلكترونية منتشرة بشكل واسع في جميع أنحاء العالم، وأن جميع المتاجر الضخمة أو العريقة في أرض الواقع تفتح منصاتها الإلكترونية السهلة التعامل لمواكبة العصر، ومواكبة التطور، والتسهيل على الزبائن والمشترين؛ ولهذا كله أحببنا أن نوضح شيئًا من أسس التعامل مع التجارات الإلكترونية بشكل عام، وبالنسبة للكفيف خصوصًا؛ إذ إن الكثير من الكفيفين اليوم يرون التجارة الإلكترونية شيئًا صعبًا، ولا يستطيعون القيام به. وهذا خطأ! فالتجارة الإلكترونية، وإنشاء المنصات الإلكترونية، والتسوق والبيع خلالها، أمرٌ يكاد يكون غاية في السهولة.. فقط، على المرء أن يتعلم الخطوات، والأساسيات، ومن ثم ينطلق لتجارته بائعًا، أو مشتريًا، وفي الحالين تبقى التجارة الإلكترونية هي الأسهل، والأكثر مواكبة للعصر، والأكثر ملاءمة لرؤية السعودية في 2030. وعلَّنا مع هذه المقدمة نُسدي إليكم نصيحة، إن كنتم من أصحاب التجارات على أرض الواقع، فلا يفوتنكم أن تُنشئوا متجرًا إلكترونيًّا، يفتح عليكم أبوابًا أوسع للعمل، ويفتح للمستخدمين أبوابًا أكبر للتعرف على متجركم.. وليكن دومًا من أهدافكم أن يكون لكم متجر إلكتروني؛ فالعالم اليوم متجه للتقنية.