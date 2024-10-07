زحمة الرياض.. نداء للإبداع الفكري [2]

● تفعيل دور النقل العام، ولن يكون ذلك إلا باتخاذ بعض القرارات، منها: إلزام موظفي القطاع الخاص "الربحي، وغير الربحي" باستخدام النقل العام للوصول إلى مقار عملهم؛ وهذا سيؤدي إلى تخفيف زحمة السيارات بنسبة لا تقل عن 10٪؜ في الطرقات والمواقف؛ فالعملية نسبة وتناسب. ويبقى العائق الوحيد لهم هو: توصيل أبنائهم ذهابًا وعودة. وبالإمكان حل مثل هذا العائق من خلال المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية المتخصصة في الخدمات المجتمعية واللوجستية، ودعمها بنسبة معقولة من قِبل الدولة -حفظها الله-؛ فالتكافل الاجتماعي جزء من المساعدة المتبادلة.