الجموع التي لا تُرى!!

إذن.. لا تحزن، ولا تفرح، فأنت في معية الله، وفي حفظ الله، فلا تجزع من موت، ولا تيأس من حياة؛ فالفكر والعقل يجعلانك تعي ما حولك، لكنك لا تعي ما في الكون.. واعلم أن التدابير بيد مُدبِّر الكون، وما نحن إلا ذرة، فُضِّلنا على كثير من مخلوقاته!!