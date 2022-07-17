وتتواصل نجاحات مواسم الحج..

لقد ظلت قيادة السعودية تنفق على الحج دون انتظار أي مقابل؛ إذ إجمالي إنفاق الدولة على موسم حج هذا العام أكثر من ثلاثة مليارات ريال سعودي، منها الإنفاق على التوسعات والبنى التحتية، بجانب الخدمات الأساسية. إنه إنفاق بسخاء دون انتظار أي عائد من أي جهة. وإضافة إلى ذلك هناك أيضًا الخدمات الصحية المجانية التي تم تقديمها لضيوف الرحمن؛ إذ قام أكثر من 230 ألف منشأة صحية، وأكثر من 25 ألفًا من العاملين بالطاقم الطبي، بتقديم الرعاية الصحية للحجيج؛ الأمر الذي ساهم في نجاح موسم الحج.