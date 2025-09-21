الهُوِيَّة السعودية واليوم الوطني

فالانتماء للدين -وهو في حالنا الإسلام- يعد من أقوى الانتماءات، وهو الذي قامت عليه دعوة رسولنا محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ فهو هُوِيَّة مَن كانوا في تلك الحقبة، وعاش المسلمون بسلام، إخوة متحابين، على أساس «لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى»، ومع ذلك تَقبَّل المسلمون التعايش مع اليهود في المدينة المنورة، وقَبِلوا جوارهم، ومَنَحوا اليهود والنصارى الحرية التامة في ممارسة طقوسهم الدينية، وأُعطي المُستأمَنون والمُعاهَدون الأمان وسلامة العيش في بلاد المسلمين، وحُرِّمَ إيذاؤهم، حتى إن «من قتل مُعاهَدًا لم يَرِحْ رائحةَ الجنة». لكنْ شابَ هذا الانتماءَ كثيرٌ من التشويه؛ بظهور الانتماءات الحزبية والمذهبية والتطرف الديني، ممن غَذَّى الإرهاب، والتناحر باسم الإسلام، حتى إنه صار لا يُكتفى بذكر لفظ «مسلم» للتعبير عن الانتماء، بل استُعيض بذكر المذهب أو الطائفة بدلًا عنه.