توصية مجلس الشورى.. ورد وزارة التعليم..!!

في تصوري، إن الفصل الدراسي الثالث يناسب دولاً جوُّها بارد، أو على الأقل معتدل الحرارة، كالدول الغربية، لكن بلادنا لا يناسبها أبدًا. وكونه كما قال البعض يدعم السياحة الداخلية بشكل غير مباشر فهذا غير صحيح؛ إذ إن اثنَين هما المستفيد الأكبر من الفصول الدراسية الثلاثة: متعهد المقصف، وسائقو سيارات توصيل الطلاب والطالبات والكليات. فقط لا غير..!! إضافة إلى أنه أصبح عبئًا اقتصاديًّا كبيرًا على أولياء الأمور في مصاريف الطلاب في شراء مستلزمات المدارس لكل فصل دراسي، غير المصروف اليومي للطلاب والطالبات..!! لذلك نأمل من مسؤولي وزارة التعليم الاستماع لتوصية مجلس الشورى الموقر، والأخذ بها، وكذلك الأخذ بما يطرحه كُتّاب الصحف من اقتراحات وحلول. وبإمكانهم إطالة الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية شهر شوال، أو منتصف شهر ذي القعدة، إن كان الغرض إطالة العام الدراسي فقط..!! أما منسوبو المدارس فلا جديد بأن الوزارة لا تلقي لهم بالاً، فضلاً عن مشاورتهم في أمور تهمهم بالدرجة الأولى، وهم المعنيون بتطبيقها..!! والله الموفِّق لكل خير سبحانه..!