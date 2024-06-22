كيف نحمي أطفالنا من العلاقات السامة؟

العلاقات هي جوهر الحياة، ومن أقوى المؤثرات على الإنسان، ومن هنا جاء خطر التعلق الذي يُمرض أشخاصًا، ويؤذي آخرين.. عندما يصبح الشخص مسجونًا في سجن ينسجه بأفكاره ودوافعه المشوهة؛ فهو يتوهم الحب وهو في الواقع أبعد ما يكون عنه، وقد يكون أسيرًا في علاقة سامة، سمح فيها للآخر بابتزازه، وتعدي الخطوط الحمراء؛ لأنه لم يعتد على وجودها أصلاً، ولم يعتد على وجود من يقبله كما هو، فيصير بلا وعي، يتشبث بمن يؤذيه مخافة الإقصاء والرفض.