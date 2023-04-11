الأمير محمد.. و"رياح السلام"

كما تشمل الاستراتيجية التواصل الاحترافي المبنيّ على الأدلة والحقائق مع صُناع الإسلاموفوبيا والمنظمات المعادية للإسلام والمسلمين، وفتح حوار ونقاش معها وفق القاعدة الربانية: {ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}.