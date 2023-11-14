أنتم أعلم بأمر دنياكم

وتخصيص يوم الجمعة كأحد أيام العطلة الأسبوعية، ليس القصد منه تعبديًا، وليس فيه مخالفة لا لليهود ولا للنصارى، بل كان يُكره ترك العمل يوم الجمعة، كما ذكر الإمام مالك في كتابه المدونة حيث قال: «أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتْرُكَ الرَّجُلُ الْعَمَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، كَمَا تَرَكَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى الْعَمَلَ فِي السَّبْتِ وَالْأَحَدِ»، وإنما ناسب أن يكون يوم الجمعة عطلة أسبوعية؛ لأن المسلمين يحتاجون فيه إلى الذهاب إلى صلاة الجمعة، والاستعداد لها بالاغتسال، والتبكير إليها، ولكن وللأسف لا نرى في وقتنا الحاضر من يستغل هذا اليوم لهذا الغرض، إلا قلة من المسلمين وأغلبهم من كبار السن الذين لا يعملون، لدرجة أنك لتجد مكانًا في الصف الأول قبل دخول الخطيب بنصف ساعة تقريبًا.