الخدمات على الأرض

الوزير قدّم أرقامًا ومعطيات تعطي انطباعًا بأن الحركة مستمرة، وأن التحسينات لا تتوقف. لكن المواطن يقيس الأمور بما يراه أمام باب منزله، وبما يتعامل معه يوميًا. وهذا ما يجعل ظهور الوزير مهمًا، لأنه تحدث بلغة أقرب إلى الواقع: نِسَب تملك ترتفع، وحدات جديدة تُضخ في السوق، تمويل أكبر، وبرامج تنموية يستفيد منها أصحاب الحاجة. هذه مؤشرات جيدة، لكنها تحتاج إلى متابعة لصيقة حتى لا تتحول إلى إنجازات “بعيدة عن عين المواطن”.