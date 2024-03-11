قصص العدل والتوحيد في العَلَم السعودي

ولمن لا يعرف، فكل شيء في الراية السعودية له معناه ودلالاته الرمزية، مثل اللون والحجم والزخرفة، كما أن التغييرات التي شهدها العَلَم خلال العقود الماضية ترمز إلى حِقب تاريخية مهمة، مرت بها البلاد في الدولة السعودية الأولى، ثم الدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى الدولة السعودية الثالثة. تفاصيل هذه الحِقب تختزن قصصًا من البطولات، وأحداثًا مهمة في صفحات التاريخ السعودي، تُظهر كيف كانت البلاد في بدايات التأسيس، وكيف أصبحت اليوم.