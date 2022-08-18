إرهابهم وأمننا الوطني

إن الحديث عن هذا الموضوع لا ينتهي، لكن تدور في البال أسئلة كثيرة عن دوافع المحركين لهؤلاء الإرهابيين، ومن هذه الأسئلة: كيف يلتقي هؤلاء الإرهابيون مع عصابات الحوثيين الطائفية في محاولة ضرب استقرار المملكة؟ ولماذا لا يدرك بعض المنظّرين لما يسمى بالفكر الجهادي أنهم مجرد أحجار شطرنج في لعبة أجهزة الاستخبارات الأجنبية؟ ولماذا لا يتعلمون الدروس المستفادة من الحرب الأهلية الأفغانية حيث أصبحت حركة طالبان تستجدي رضا الولايات المتحدة التي سحبت قواتها وسلمت الحكم لحركة طالبان التي تورطت في حكم بلد لا تعرف كيف تديره أو تحل مشاكله؟ ولماذا لا يفهم هؤلاء المنظّرون أن عملية إرهابية فاشلة هنا وهناك لا يمكن أن تهز استقرار بلد بحجم المملكة وقوتها ويقظة أجهزتها الأمنية وصلابة قيادتها والتفاف الشعب حولها؟