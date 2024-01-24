الأجهزة الذكية نعمة لكنها قد تصبح نقمة!!

عندما تقود سيارتك في الشوارع الداخلية، أو على الطرق الطويلة، قد تلاحظ بعض المشاهد التي تلفت انتباهك، منها شخص يقود سيارته بتهور، وفجأة يرتكب حادثًا مع سيارة أخرى، وعند معرفة السبب تجد أنه كان يتحدث في الجوال، ولم يستطع الحفاظ على توازن سيارته! وقد تشاهد سائقًا آخر ينتقل من مسار إلى آخر، وقد تظن أنه غلبه النعاس، وعندما تتجاوزه تشاهده على جواله يرد على مكالمة، أو يكتب رسالة. وبالرغم من التحذيرات المستمرة من المرور، ووضع كاميرات لكشف مستخدمي الجوال، وإيقاع العقوبة عليهم، إلا أن ذلك لم يمنع الكثيرين من استخدامه؛ فكثرت الحوادث القاتلة، التي أدى كثير منها إلى موت أُسر بكاملها، وتيتم كثير من الأطفال بسبب فقدهم والديهم.