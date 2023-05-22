رجال الأعمال.. وسلَّة البيض..!!

رجال الأعمال.. وسلَّة البيض..!!
استوقفني مقطع لأحد الأشخاص على إحدى وسائل "الميديا"، يوجِّه كلامه لبعض رجال الأعمال ممن يمطروننا بنصائح وإرشادات في فن الادخار بين الفينة والأخرى، وكيف يصبح الموظف العادي مليونيرًا..؟! إلى آخر تلك النصائح، التي غالبها "حكي" دون إعطاء تجارب أو أمثلة عملية لتوضح وتبيان ماهية تلك النصائح، وكيف تُطبَّق على أرض الواقع؟! حتى يفهمها الناس البسطاء، ويعوها تمامًا؛ لأنه بالمثال يتضح المقال، كما يُقال..!
وتلك النصائح تمثلت بأنه على الناس غير الأغنياء طبعًا أن لا يضعوا بيضهم في سلة واحدة؛ حتى -لا قدر الله- لو خسر تجارته البسيطة والمتواضعة، أو ادخاره في أسهم أو ما شابه، ما يخسر كل شيء؛ وبالتالي يعود بخفي حنين..!!
ونعود لصاحب المقطع الذي رد على صاحب مقولة "لا تضع البيض في سلة واحدة"، أين هو البيض الذي من المفترض ألا نضعه في سلة واحدة..؟! فمن ليس لديه بيض كيف عليه أن يجمع البيض ابتداء، ثم نرشده ونوجهه بأن عليه ألا يضعه في سلة واحدة، أو في سلال عدة..؟!!
نتمنى من بعض رجال الأعمال إذا كان لديهم نصائح مشابهة لنصائح سلة البيض الواحدة أن يستبدلوها بتوظيف الشباب السعودي في شركاتهم المتعددة -ما شاء الله-، وبرواتب مجزية ومغرية، ومحفزة، وأن تتميز تلك الوظائف بالأمان الوظيفي؛ حتى تكون نصائحهم تلك مقرونة بالأفعال، وليست بالأقوال فقط؛ وبالتالي المساهمة مع الحكومة في توظيف الشباب السعودي؛ حتى لا يكون التوظيف عبئًا على الحكومة وحدها. والله الموفِّق لكل خير سبحانه..!