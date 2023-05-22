رجال الأعمال.. وسلَّة البيض..!!

استوقفني مقطع لأحد الأشخاص على إحدى وسائل "الميديا"، يوجِّه كلامه لبعض رجال الأعمال ممن يمطروننا بنصائح وإرشادات في فن الادخار بين الفينة والأخرى، وكيف يصبح الموظف العادي مليونيرًا..؟! إلى آخر تلك النصائح، التي غالبها "حكي" دون إعطاء تجارب أو أمثلة عملية لتوضح وتبيان ماهية تلك النصائح، وكيف تُطبَّق على أرض الواقع؟! حتى يفهمها الناس البسطاء، ويعوها تمامًا؛ لأنه بالمثال يتضح المقال، كما يُقال..!